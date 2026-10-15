गाजियाबाद में सड़क हादसा: बेकाबू क्रेटा का रेडलाइट पर कहर, कक्षा छह के छात्र और बाइक सवार को रौंदा

नवयुग मार्केट में सेठ मुकुंदलाल इंटर कॉलेज के सामने बृहस्पतिवार सुबह रेडलाइट पर तेज टक्कर से अफरा-तफरी मच गई। यहां काले रंग की हुंडई क्रेटा कार ने स्कूल जा रहे कक्षा छह के छात्र आदिल (14) और बाइक सवार आसिफ को टक्कर मार दी। हादसे में एक किया सेल्टोस कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना में घायल छात्र को एमएमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। वहीं, बाइक सवार आसिफ का संतोष अस्पताल में उपचार चल रहा है। उसकी हालत सामान्य बताई गई है।

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