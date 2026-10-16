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'पांच बार कार के बोनट पर पटका': गाजियाबाद में बहन-भाई को पीटा, तीन दिन बाद भी एफआईआर नहीं; युवती का आरोप

Fri, 16 Oct 2026 05:13 PM IST
अनुज कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादनगर Published by: अनुज कुमार Updated Fri, 16 Oct 2026 05:13 PM IST
सार

मुरादनगर में स्कूटी खड़ी करने पर युवती व भाई से मारपीट की गई। वहीं शिकायत के तीन दिन बाद भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है।

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Young woman assaulted over parking scooter in no case registered even after three days
स्कूटी खड़ी करने के विवाद में युवती और उसके भाई को पीटा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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रेलवे रोड पर दुकान के बाहर स्कूटी खड़ी करने को लेकर युवती और उसके भाई के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि आरोपियों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। शिकायत के बावजूद तीन दिन से मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने और पुलिस चौकी के चक्कर काट रही है। वहीं, पुलिस जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कह रही है।

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 रेलवे रोड पर शिवानी दुकान करती हैं। शिवानी के बताया कि 14 अक्टूबर को उनकी स्कूटी दुकान के बाहर खड़ी थी, आरोप है कि एक युवक ने कार से स्कूटी में टक्कर मार दी। विरोध करने पर कार सवार युवक ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी।
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आरोप है कि युवकों ने उन्हें पांच बार कार के बोनट पर पटककर मारा। बहन को बचाने पहुंचे उनके भाई के साथ भी मारपीट की गई। पीड़िता ने मामले में मुरादनगर थाने में तहरीर दी है। आरोप है कि घटना के तीन दिन बाद भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है।
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वह कार्रवाई की मांग को लेकर लगातार थाने और पुलिस चौकी के चक्कर काट रही हैं। शिवानी का यह भी आरोप है कि घटना के दौरान मौके पर पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने बचाने की कोशिश नहीं की। एसीपी  का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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