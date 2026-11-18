{"_id":"6afdc04d768d786e3c04eeb7","slug":"video-this-is-what-son-adeeb-said-on-azam-khan-s-release-2026-11-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"आजम खां की रिहाई पर बेटे अदीब ने कही यह बात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आजम खां की रिहाई पर उनके बेटे अदीब खां ने इसे चाहने वालों के लिए ईद का दिन बताया। उन्होंने कोर्ट का आभार व्यक्त किया। अदीब ने कहा कि वे अपराधी नहीं हैं और उन्हें किसी गिरफ्तारी का डर नहीं है। उन्होंने अंत में कहा कि 'टाइगर इज बैक'।

... और पढ़ें