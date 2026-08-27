{"_id":"6a8fd8b509260454550c9ff7","slug":"video-ghaziabad-python-spotted-slithering-on-road-to-jalalabad-village-in-muradnagar-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"गाजियाबाद: मुरादनगर के जलालाबाद गांव मार्ग पर रेंगता दिखा अजगर, देखने के लिए जुटी लोगों की भीड़; देखें वीडियो","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गाजियाबाद: मुरादनगर के जलालाबाद गांव मार्ग पर रेंगता दिखा अजगर, देखने के लिए जुटी लोगों की भीड़; देखें वीडियो

गाजियाबाद ब्यूरो

Updated Thu, 27 Aug 2026 11:57 AM IST Updated Thu, 27 Aug 2026 11:57 AM IST







Link Copied



गाजियाबाद में मुरादनगर के जलालाबाद गांव मार्ग पर एक अजगर मिला। जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। बाद में अजगर को रेस्क्यू किया गया। ... और पढ़ें

विज्ञापन