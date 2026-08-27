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गाजियाबाद में फूड रेड: रसगुल्ले सफेद करने के लिए मिलाई ब्लीचिंग, गंदे ड्रम में भरी मिली 250 KG मिठाई नष्ट

Thu, 27 Aug 2026 02:16 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: अनुज कुमार Updated Thu, 27 Aug 2026 02:16 PM IST
सार

त्योहार पर मिलावट के खिलाफ अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने गाजियाबाद के  विजयनगर में एक मिठाई निर्माण इकाई पर छापा मारा। जांच में रसगुल्लों को सफेद करने के लिए विरंजक पदार्थ 'सेफोलाइट रसायन' का उपयोग पाया गया।

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Food raid Ghaziabad Bleaching agent added to white rasgulla 250 kg destroyed
मिलावटी रसगुल्ले बनाने वाली इकाई पर छापा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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रक्षाबंधन पर मिठाइयों में मिलावट के खिलाफ चल रहे अभियान में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बुधवार रात सुदामापुरी, विजयनगर में मिठाई निर्माण इकाई पर छापा मारा। जांच में सामने आया कि यहां रसगुल्लों को सफेद करने के लिए ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर सेफोलाइट केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा था। टीम को मौके पर बेहद गंदे और अस्वच्छ माहौल में रसगुल्ले बनते मिले। तैयार रसगुल्लों में कीड़े और गंदगी भी मिली।
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संचालक कमल किशोर के पास खाद्य कारोबार का लाइसेंस भी नहीं था। जांच के दौरान दूध गंदे ड्रम में भंडारित मिला। टीम ने रंगीन रसगुल्ला, सफेद रसगुल्ला, दूध और सेफोलाइट के चार नमूने लिए। अस्वच्छ परिस्थितियों में रखे करीब ढाई क्विंटल रंगीन और सफेद रसगुल्लों को नष्ट कराया गया।
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बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार करते पाए जाने पर इकाई का चालान करने के साथ उसे बंद करा दिया गया। लिए गए नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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कार्रवाई में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशुतोष राय के साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारी अवधेश पाराशर, देवांश चतुर्वेदी और नरेंद्र कुमार शामिल रहे।
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