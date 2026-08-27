फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Three people including two minors detained in connection with gang-misdeed of a 13-year-old girl in Ghaziabad

UP: 13 साल की बच्ची से दरिंदगी, मां को पीड़िता ने बताई आपबीती, पड़ोसी ही निकले आरोपी; दो नाबालिग भी शामिल

Thu, 27 Aug 2026 02:57 PM IST
Rahul Kumar Tiwari अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Thu, 27 Aug 2026 02:57 PM IST
सार

गाजियाबाद के वेव सिटी क्षेत्र में 13 वर्षीय किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो नाबालिगों समेत तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है। 
 

विज्ञापन
Three people including two minors detained in connection with gang-misdeed of a 13-year-old girl in Ghaziabad
गाजियाबाद में 13 वर्षीय किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

गाजियाबाद जिले के वेव सिटी थाना क्षेत्र के एक गांव से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां तकरीबन 13 साल की किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मामले की गम्भीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की और तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जिनमें दो आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं।

विज्ञापन


मिली जानकारी के अनुसार, घटना बुधवार शाम की बताई जा रही है। तीनों आरोपी पीड़िता के पड़ोसी हैं, पीड़िता की मां काम करने घर से बाहर गई हुई थी तभी मौका पाकर आरोपी किशोरी को बहला-फुसलाकर क्षेत्र के एक बंद पड़े घेर में ले गए और वहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।
विज्ञापन


बेसुध किशोरी ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी अपनी मां को बताई। किशोरी की मां ने तीनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और सामूहिक दुष्कर्म की सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मामले में पीड़ित किशोरी को पुलिस ने मेडिकल परिक्षण को भेजा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed