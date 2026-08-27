यूपी: 13 साल की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म, एक आरोपी इंटर तो दूसरा बीए का है छात्र, तीन हिरासत में

बेसुध होकर घर पहुंची छात्रा ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी अपनी मां को दी। किशोरी की मां ने तीनों आरोपी छात्रों के खिलाफ थाना वेव सिटी में प्राथमिकी दर्ज कराई है। एसीपी वेव सिटी प्रियाश्री पाल ने बताया कि छात्रा की मां की दी गई शिकायत के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, छात्रा को मेडिकल परीक्षण व 164 के ब्यानों के लिए भेजा गया है, मेडिकल परिक्षण रिपोर्ट व छात्रा के ब्यानों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।