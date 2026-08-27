नेपाल में त्रासदी: गाजियाबाद के हिंडन से दूसरी खेप रवाना, 37.5 टन सहायता सामग्री और दवाएं भेजी गई

बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजी है। यह उड़ान हिंडन एयरबेस से दवाएं और खाने के पैकेट लेकर रवाना हुई। भारत अपने पड़ोसी देश को संकट की इस घड़ी में लगातार मदद पहुंचा रहा है।

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#WATCH | Ghaziabad, UP | A second flight has taken off from Hindon, carrying 37.5 tonnes of Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) material, medicines & food packets for flood-ravaged Nepal pic.twitter.com/CEOgscmNqJ विज्ञापन विज्ञापन — ANI (@ANI) August 27, 2026

बाढ़ से प्रभावित नेपाल के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत का सामान, दवाइयां और खाने के पैकेट लेकर हिंडन से दूसरी उड़ान भरी गई है। सी-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट के कमांडर कैप्टन एल. नायक ने कहा कि आज हम लगभग 30 से 40 टन राहत सामग्री, मेडिकल सप्लाई और एनडीआरएफ का सामान ले जा रहे हैं। उड़ान का समय लगभग 1 घंटा 15 मिनट है। हम सुबह 9:30 बजे रवाना होंगे और सुबह लगभग 10:45 बजे काठमांडू में उतरेंगे। हमारे पास जरूरत पड़ने पर हवा में 1 से 1.5 घंटे तक रुकने के लिए पर्याप्त ईंधन है। अगर देरी होती है और हम लैंड नहीं कर पाते हैं, तो हमने भारत में दो एयरबेस तय किए हैं, और उन्हें सूचित कर दिया गया है कि हम ईंधन भरने के लिए वहां जा सकते हैं।वहीं एओसी हिंडन एयर फोर्स स्टेशन एयर कमोडोर आर. डोभाल ने कहा कि हम ऐसी आपात स्थितियों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, इसलिए हमने तुरंत एक सी-130जे हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट तैयार किया। हमने इसमें राहत सामग्री, दवाइयां और जनरेटर लोड किए; यह काम सिविल अधिकारियों और एनडीआरएफ की मदद से पूरा किया गया। हमने एयरक्राफ्ट तैयार किया और जितनी जल्दी हो सके उसे रवाना किया। इसने रात लगभग 8:30 बजे उड़ान भरी, दो घंटे के भीतर नेपाल में लैंड किया और लगभग 10 टन सामान पहुंचाया। भारतीय वायु सेना अक्सर भारत और नेपाल, म्यांमार और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में राहत अभियान चलाती रहती है। हाल ही में वेनेजुएला में भी एक ऑपरेशन चलाया गया था। भारतीय वायु सेना दुनिया में कहीं भी जरूरत पड़ने पर मदद के लिए तैयार रहती है। मौजूदा ऑपरेशन की बात करें तो एक एयरक्राफ्ट पहले ही रवाना हो चुका है, और आज एक सी-17 के रवाना होने का कार्यक्रम है। अगर और मदद की जरूरत पड़ी तो हम पूरी तरह तैयार हैं।भारत ने बुधवार रात को सैन्य परिवहन विमान के जरिये नेपाल को राहत सामग्री की पहली खेप भेजी थी। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बताया कि भारत ने नेपाल को 10 टन मानवीय सहायता सामग्री भेजी है। यह राहत सामग्री भारतीय वायु सेना के सी-130जे विमान से भेजी गई थी। विमान रात करीब 8:35 बजे हिंडन एयरबेस से काठमांडू के लिए रवाना हुआ था।नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां फंसे अपने नागरिकों की मदद के लिए कदम उठाए हैं। प्रदेश सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 1070 जारी किया है। उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार, यदि कोई यूपी का नागरिक नेपाल में फंसा है, तो उसके परिजन इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यह हेल्पलाइन तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है।प्रदेश सरकार ने नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए दूतावास स्तर पर भी संपर्क शुरू कर दिया है। इसका उद्देश्य नेपाल में फंसे लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकालना है। दूतावास के माध्यम से उन्हें आवश्यक सहायता भी प्रदान की जाएगी। यह पहल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों के लिए एक बड़ी राहत है।