फरीदाबाद में डबुआ कॉलोनी के रहने वाले विनोद की ट्रेन की चपेट में आने से मौत

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फरीदाबाद में डबुआ कॉलोनी के रहने वाले 50 वर्षीय विनोद की फरीदाबाद रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से हुई मौत मृतक विनोद पहले जिंदल कंपनी में काम करता था और कोरोना काल के समय उसकी नौकरी छूटने से वह कुछ मानसिक तनाव में चल रहा था और काफी परेशान रहता था कल दोपहर को वह घर से निकाला था और शाम को 7:00 बजे के आसपास फरीदाबाद रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई मौके की जानकारी देते परिजन।

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