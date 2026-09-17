फरीदाबाद में बिजली विभाग की लापरवाही: हाई टेंशन लाइन से झुलसा 12 वर्षीय कुणाल, मकान के ऊपर से गुजर रहे है तार

फरीदाबाद के एसजीएम नगर इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। 20 फीट रोड के पास एक मकान के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 12 वर्षीय कुणाल गंभीर रूप से झुलस गया। उसे तत्काल बीके नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

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