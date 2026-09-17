फरीदाबाद में बिजली विभाग की लापरवाही: हाई टेंशन लाइन से झुलसा 12 वर्षीय कुणाल, मकान के ऊपर से गुजर रहे है तार
अमर उजाला नेटवर्क, फरीदाबाद Published by: अनुज कुमार Updated Thu, 17 Sep 2026 03:23 PM IST
सार
फरीदाबाद में एक मकान के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन तार से बारह वर्षीय कुणाल झुलस गया। वह बीके नागरिक अस्पताल में इलाज चल रहा है।
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विस्तार
फरीदाबाद के एसजीएम नगर इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। 20 फीट रोड के पास एक मकान के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 12 वर्षीय कुणाल गंभीर रूप से झुलस गया। उसे तत्काल बीके नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।
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