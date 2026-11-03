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रेल यात्री ध्यान दें: अब निजामुद्दीन से चलेगी ताज एक्सप्रेस, फरीदाबाद में सुबह 7:21 बजे पहुंचेगी

अनुज कुमार

Updated Tue, 03 Nov 2026 06:48 PM IST Updated Tue, 03 Nov 2026 06:48 PM IST







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ताज एक्सप्रेस (12280/12279) अब नई दिल्ली की जगह हजरत निजामुद्दीन से चलेगी। 12280 सुबह 7:05 बजे निजामुद्दीन से रवाना होकर 7:21 बजे फरीदाबाद पहुंचेगी और 7:23 बजे आगरा के लिए चलेगी। वापसी में 12279 रात 8:45 बजे फरीदाबाद आएगी और 9:25 बजे निजामुद्दीन पहुंचेगी। ... और पढ़ें

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