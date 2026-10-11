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फरीदाबाद से अब 24 घंटे में पहुंचेगी स्पीड पोस्ट, 15 अक्टूबर से एनआईटी डाकघर में शुरू होगी नई सुविधा

जितेंद्र सिंह

Updated Sun, 11 Oct 2026 08:09 PM IST Updated Sun, 11 Oct 2026 08:09 PM IST







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फरीदाबाद। अब 24 घंटे में पहुंच सकेगी स्पीड पोस्ट, एनआईटी डाकघर से शुरू होगी सुविधा 15 अक्तूबर से शुरू किए जाने की तैयारी शुरुआती चरण में मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा समेत देश के कई प्रमुख शहरों के लिए 24 घंटे के अंदर स्पीड पोस्ट पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध होगी ... और पढ़ें

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