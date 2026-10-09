बाउंसर को कुल्हाड़ी से काट डाला: चार साल बाद मामा के घर आया था वली मोहम्मद, जरा सी बात पर बिगड़े हालात; वीडियो

पल्ला थाना क्षेत्र के तिलपत गांव में बृहस्पतिवार रात बच्चे को बाइक से टक्कर मारने के मामूली विवाद ने भयानक रूप ले लिया। झगड़ा सुलझाने पहुंचे नूंह निवासी 25 वर्षीय बाउंसर व पहलवान वली मोहम्मद की पड़ोसियों ने लोहे की रॉड, कुल्हाड़ी व छतों से ईंटें बरसाकर बेरहमी से हत्या कर दी।

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आरोपियों ने पीछे से हमला कर कुल्हाड़ी से उनकी कमर में करीब 3-4 इंच गहरा घाव कर दिया और सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार किए। वारदात के बाद आरोपियों ने समरसिबल चलाकर और झाड़ू से खून साफ कर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गयी।मृतक के मामा ताहिर ने बताया कि गांव में उनके नए घर के गृहप्रवेश का कार्यक्रम था। वली मोहम्मद करीब चार साल बाद अपने मामा के घर आया था। रात करीब आठ बजे पड़ोसी युवक ने ताहिर के भतीजे (तैय्यब के बेटे) को बाइक से टक्कर मार दी। ताहिर और उनका परिवार जब शिकायत करने पहुंचे तो विवाद बढ़ गया। इस दौरान वली और उसका भाई तैय्यब बीच-बचाव करने पहुंचे।आरोपी साहिल व उसके परिजनों ने छतों से ईंटें बरसानी शुरू कर दीं, जिससे वली की मां जुबैदा के पैर में भी ईंट लगी और मामा ताहिर घायल हो गए। इसके बाद आरोपियों ने वली को घेरकर कुल्हाड़ी और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। वली ने मौके पर ही 15 मिनट तक तड़पने के बाद दम तोड़ दिया, जबकि उसका भाई तैय्यब गंभीर रूप से घायल है और निजी अस्पताल में भर्ती है।