पति-बेटों की क्रूरता: महिला के हाथ-पैरों की हड्डियां तोड़ीं, कलाई फ्रैक्चर; जानें 2-3 अक्तूबर की रात की कहानी

हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ की दीप कॉलोनी में पारिवारिक कलह के चलते एक पति और उसके दो बेटों ने मिलकर अपनी ही पत्नी व मां पर लाठी-डंडों से बेरहमी से हमला कर दिया। इस क्रूरतापूर्ण मारपीट में महिला के हाथ, पैर और कलाई की हड्डियां टूट गईं। घटना के बाद आरोपी घायल अवस्था में पीड़िता को अस्पताल छोड़कर भाग गए। अब नागरिक अस्पताल (बीके अस्पताल) से एक्स-रे रिपोर्ट आने और फ्रैक्चर की पुष्टि होने पर थाना सेक्टर-58 पुलिस ने पति और दोनों बेटों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली।

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