पति-बेटों की क्रूरता: महिला के हाथ-पैरों की हड्डियां तोड़ीं, कलाई फ्रैक्चर; जानें 2-3 अक्तूबर की रात की कहानी
फरीदाबाद में पति तैयब और दो बेटों प्रवेज, अरहान ने पारिवारिक कलह में पत्नी साहिना पर लाठी-डंडों से हमला कर हड्डियां तोड़ दीं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर तलाश तेज की।
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हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ की दीप कॉलोनी में पारिवारिक कलह के चलते एक पति और उसके दो बेटों ने मिलकर अपनी ही पत्नी व मां पर लाठी-डंडों से बेरहमी से हमला कर दिया। इस क्रूरतापूर्ण मारपीट में महिला के हाथ, पैर और कलाई की हड्डियां टूट गईं। घटना के बाद आरोपी घायल अवस्था में पीड़िता को अस्पताल छोड़कर भाग गए। अब नागरिक अस्पताल (बीके अस्पताल) से एक्स-रे रिपोर्ट आने और फ्रैक्चर की पुष्टि होने पर थाना सेक्टर-58 पुलिस ने पति और दोनों बेटों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली।
पुलिस को दी गई शिकायत में 45 वर्षीय साहिना ने बताया कि उनके तीन बेटे और एक बेटी है। आरोप है कि उनके पति तैयब काफी समय से उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे। गत 2-3 अक्तूबर की दरमियानी रात करीब ढाई बजे जब वह अपने कमरे में सो रही थीं, तब उनके पति तैयब और दो बेटों प्रवेज व अरहान ने उन्हें जगाया और पैसों का हिसाब मांगने लगे। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया, तो बेटे प्रवेज ने उनकी कमर में लाठी मार दी, जिससे वह जमीन पर गिर गईं।
इसके बाद अरहान बाहर से दूसरा डंडा ले आया और तीनों ने मिलकर उनके हाथ-पैरों पर लाठी-डंडे बरसाने शुरू कर दिए। पीड़िता की बार-बार मिन्नतें करने के बावजूद वे लगातार मारपीट करते रहे। गंभीर रूप से घायल करने के बाद आरोपी पति तैयब उन्हें एक ऑटो में डालकर सेक्टर-55 स्थित निजी बालाजी अस्पताल ले गया और वहां छोड़कर भाग गया।
बाद में पुलिस की सहायता से पीड़िता को बीके अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि शुरुआती मेडिकल में पांच चोटें दर्ज की गई थीं। एक्स-रे रिपोर्ट में दाएं हाथ, बाएं पैर और बाएं पंजे में गंभीर फ्रैक्चर की पुष्टि होने पर ने आरोपी पति तैयब और दोनों बेटों प्रवेज व अरहान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है।