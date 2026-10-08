'रहमदिल बदमाश': मोमोज खा रहे सतीश पर चार लड़कों का हमला, कूल्हे पर चाकू मारे फिर स्कूटी से ले गए अस्पताल

अरुण ने सतीश के कूल्हे पर किया चाकू से हमला

शिकायत के अनुसार युवराज ने अपनी स्कूटी से चाकू निकालकर अरुण को दिया। इसके बाद तरुण ने अरुण से सतीश को जान से मारने के लिए कहा। आरोप है कि अरुण ने सतीश के दाएं पैर के कूल्हे पर चाकू से वार कर दिया। वहीं राहुल ने हाथ में लिए नुकीले हथियार से हमला करने का प्रयास किया। मौके पर मौजूद विनोद ने राहुल को पकड़ लिया, जिसके बाद वहां भीड़ जमा हो गई।