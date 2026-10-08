फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   man eating momos attacked with knife accused took him to hospital on scooter

'रहमदिल बदमाश': मोमोज खा रहे सतीश पर चार लड़कों का हमला, कूल्हे पर चाकू मारे फिर स्कूटी से ले गए अस्पताल

Thu, 08 Oct 2026 05:01 PM IST
विकास कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, बल्लभगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, बल्लभगढ़ Published by: विकास कुमार Updated Thu, 08 Oct 2026 05:01 PM IST
सार

पुलिस के अनुसार घायल सतीश को आरोपी युवक स्कूटी से निजी अस्पताल सेक्टर-19 लेकर पहुंचे और अस्पताल के बाहर छोड़कर भाग गए। 

विज्ञापन
man eating momos attacked with knife accused took him to hospital on scooter
चार बदमाशों ने पर किया चाकू से घायल, फिर खुद ले गे अस्पताल - फोटो : अमर उजाला/AI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

ओल्ड फरीदाबाद थाना क्षेत्र की बसेलवा कॉलोनी में चाऊमीन-मोमोज खा रहे 23 वर्षीय युवक पर चार युवकों ने चाकू और नुकीले हथियार से हमला कर दिया। हमले में युवक के दाएं पैर के कूल्हे पर गंभीर चोट लगी। पुलिस ने घायल के पिता की शिकायत पर चार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी युवक ही घायल को उपचार के लिए स्कूटी पर अस्पताल लेकर गए थे। अस्पताल पहुंचने के बाद घायल को बाहर छोड़कर भाग गए।

विज्ञापन

 

Trending Videos

सतीश का परिवार बिहार का रहने वाला
खरुवा, मधुबनी बिहार निवासी और वर्तमान में न्यू अहिरवाड़ा में किराये पर रहने वाले शकल देव यादव ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका 23 वर्षीय बेटा सतीश यादव 6 अक्तूबर की रात करीब 9:45 बजे बसेलवा कॉलोनी में ट्यूबवेल नंबर-2 के पास सुंदर सन की दुकान के बाहर चाऊमीन और मोमोज खा रहा था। इसी दौरान तरुण, युवराज उर्फ गडवाली, राहुल उर्फ बुद्धि और अरुण वहां पहुंचे।

विज्ञापन
विज्ञापन

अरुण ने सतीश के कूल्हे पर किया चाकू से हमला
शिकायत के अनुसार युवराज ने अपनी स्कूटी से चाकू निकालकर अरुण को दिया। इसके बाद तरुण ने अरुण से सतीश को जान से मारने के लिए कहा। आरोप है कि अरुण ने सतीश के दाएं पैर के कूल्हे पर चाकू से वार कर दिया। वहीं राहुल ने हाथ में लिए नुकीले हथियार से हमला करने का प्रयास किया। मौके पर मौजूद विनोद ने राहुल को पकड़ लिया, जिसके बाद वहां भीड़ जमा हो गई।

विज्ञापन

सतीश को अस्पताल के बाहर छोड़कर भागे बदमाश
पुलिस के अनुसार घायल सतीश को आरोपी युवक स्कूटी से निजी अस्पताल सेक्टर-19 लेकर पहुंचे और अस्पताल के बाहर छोड़कर भाग गए। पुलिस प्रवक्ता यशपाल का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed