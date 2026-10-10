{"_id":"6ac9b342da845dc0ff019616","slug":"video-cjp-protest-haryana-anti-terrorism-squad-deployed-2026-10-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"सीजेपी प्रदर्शन: हरियाणा का आतंकवाद रोधी दस्ता तैनात, बदरपुर बॉर्डर पर लगा भारी जाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बदरपुर बॉर्डर से पहले टोल प्लाजा से 100 मीटर दूरी पर तैनात हरियाणा का एंटी टेरेरिजोम स्क्वाड, कुल मिलाकर करीब 20 लोग मौजूद हैं। बदरपुर बॉर्डर पर प्रत्येक संदिग्ध वाहन की चेकिंग की जा रही है। उनसे पूछताछ और आईडी देखने के बाद ही जाने दिया जा रहा है। इसके कारण सड़क पर लंबा जाम भी लग रहा है।

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