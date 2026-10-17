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Hindi News ›   Video ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Shikha Singh won a gold medal at the bodybuilding championship held in Kathmandu, Nepal.

शिखा सिंह ने नेपाल के काठमांडू में आयोजित बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक

Sat, 17 Oct 2026 07:48 PM IST
जितेंद्र सिंह
Jitender Singh जितेंद्र सिंह
Updated Sat, 17 Oct 2026 07:48 PM IST
Shikha Singh won a gold medal at the bodybuilding championship held in Kathmandu, Nepal.
फरीदाबाद। जिले की शिखा सिंह ने नेपाल के काठमांडू में आयोजित बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक।
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