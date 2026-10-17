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शिखा सिंह ने नेपाल के काठमांडू में आयोजित बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक

जितेंद्र सिंह

Updated Sat, 17 Oct 2026 07:48 PM IST Updated Sat, 17 Oct 2026 07:48 PM IST







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फरीदाबाद। जिले की शिखा सिंह ने नेपाल के काठमांडू में आयोजित बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक।

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