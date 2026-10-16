बाउंसर का प्यार पाने के लिए पत्नी ने की पति की हत्या: तीन साल से थे दोनों के संबंध, 200 किमी दूर से आया कातिल!

हरियाणा के फरीदाबाद स्थित पल्ला थाना क्षेत्र की श्याम कॉलोनी पार्ट-1 में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ साजिश रचने के बाद सोते समय पति की गर्दन पर चाकू से वार कर निर्मम हत्या कर दी। पुलिस जांच में सामने आया है कि हत्या की इस पूरी वारदात को पत्नी काजल (36) ने अकेले अंजाम दिया था, प्रारंभिक जांच में सामने आया कि उसका प्रेमी योगेंद्र (37) इस साजिश का मुख्य सूत्रधार था जो घटना के वक्त मौके पर मौजूद नहीं था। अपराध शाखा डीएलएफ और पल्ला थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पत्नी और उसके साजिशकर्ता प्रेमी दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।

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