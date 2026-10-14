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फरीदाबाद: निगम कार्यालय के बाहर बह रहा सीवर का पानी, लोगों को करना पड़ रहा परेशानी का सामना

Vijay Singh Pundir

Updated Wed, 14 Oct 2026 01:14 PM IST Updated Wed, 14 Oct 2026 01:14 PM IST







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नेशनल हाईवे स्थित नगर निगम कार्यालय के बाहर बह रहा है सीवर का पानी। लोगों को आवागमन करने में होती है परेशानी।

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