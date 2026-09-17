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फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड पर सैनिक कॉलोनी के सामने सड़क पर भरा सीवर का पानी जिसके कारण गुरुग्राम की तरफ से फरीदाबाद की तरफ आने वाले वाहन चालकों को हो रही है परेशानी क्योंकि सड़क पर भरे सीवर के पानी में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है वहां से निकलने वाले वाहन चालकों को कभी सड़क के अंदर कोई गड्ढा तो नहीं बना इसका खतरा बना रहता है जिसके कारण कभी-कभी जाम भी लग जाता है।

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