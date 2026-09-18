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गुरुग्राम जोनल के खेल डिप्टी डायरेक्टर राम मेहर सिंह ने किया फरीदाबाद का दौरा

विकास कुमार

Updated Fri, 18 Sep 2026 11:18 PM IST Updated Fri, 18 Sep 2026 11:18 PM IST







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गुरुग्राम जोनल के खेल डिप्टी डायरेक्टर राम मेहर सिंह ने किया फरीदाबाद का दौरा, खेल परिसर का निरीक्षण किया और खिलाड़ियों से बातचीत की। ... और पढ़ें

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