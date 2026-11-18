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भारत सरकार द्वारा स्वच्छ शौचालय गरिमामय भविष्य अभियान को लेकर स्वच्छता स्थिति का आकलन किया जाएगा और फरीदाबाद में आप यह है शौचालय की स्थिति देख रहे हैं सेक्टर 21 भी की मार्केट में स्मार्ट सिटी द्वारा बनाया गया शौचालय जर्जर हालत में है और एनआईटी पांच शहीद भगत सिंह चौक पर बने स्मार्ट शौचालय का भी बुरा हाल है यह स्थिति आपके शहर की विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई देगी जिसकी तरफ नगर निगम, एचएसवीपी व एफएमडीए का कोई ध्यान नहीं।

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