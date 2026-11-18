दीपावली पर पटाखों से आतिशबाजी करने के बजाय पिस्टल से हवाई फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। यह वीडियो भूपानी थाना क्षेत्र की एसआरएस पर्ल्स हाइट्स सोसायटी का बताया जा रहा है। इसमें एक व्यक्ति पिस्टल से लगातार कई राउंड फायर करता दिखाई दे रहा है।

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हालांकि, वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने इसका संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि दीपावली की रात सोसायटी परिसर में कुछ लोगों ने पिस्टल निकालकर हवा में गोलियां चलाई थीं। उस समय आसपास अन्य लोग भी मौजूद थे। किसी ने ऊंचाई से फायरिंग का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था, जो अब सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।रिहायशी सोसायटी में इस तरह की घटना से लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे हैं। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि भूपानी थाना प्रभारी को इस संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली थी। इसके बावजूद वीडियो के आधार पर फायरिंग की जगह और उसमें शामिल लोगों की पहचान की जा रही थी। यह भी जांच की जा रही थी कि हथियार लाइसेंसी था या अवैध और वीडियो कब बनाया गया था।वहीं, सोसायटी के पदाधिकारी उमाकांत ने असली पिस्टल से फायरिंग होने से इन्कार किया। उनका कहना था कि बाजार में ऐसी पिस्टल उपलब्ध हैं, जिनका इस्तेमाल लोग दीपावली पर पटाखे चलाने के लिए करते हैं। संभव है कि वीडियो में ऐसे ही किसी उपकरण का इस्तेमाल किया गया हो।