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फरीदाबाद में रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की देरी और टिन शेड की कमी यात्रियों की परेशानी बढ़ा रही है। ट्रेन निर्धारित समय से देरी से पहुंचने पर यात्रियों को लंबे समय तक खुले प्लेटफॉर्म पर इंतजार करना पड़ता है। प्लेटफॉर्म पर टिन शेड लगाने के लिए लोहे के बीम तो लगा दिए गए हैं, लेकिन छत का काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। बैठने के लिए बेंच भी नहीं रखी गई हैं। ऐसे में बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को धूप में खड़े होकर ट्रेन का इंतजार करना पड़ता है। यात्रियों ने अधूरे काम को जल्द पूरा कराने की मांग की है।

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