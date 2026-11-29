संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। मनस्कृति स्कूल में रविवार को वार्षिक उत्सव अभिनय 4.0-2026 का आयोजन किया गया। इस वर्ष कार्यक्रम की थीम मैजिक लाइब्रेरी रखी गई। विद्यार्थियों ने नृत्य, संगीत और अभिनय के माध्यम से किताबों की जादुई दुनिया, प्रकृति, साहस, रिश्तों और सपनों को मंच पर जीवंत किया। बच्चों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया।कार्यक्रम में मैजिक लाइब्रेरी की छह पुस्तकों के माध्यम से विभिन्न प्रस्तुतियां दी गईं। बुक ऑफ वंडर्स में नन्हे बच्चों ने फैंटेसी वर्ल्ड डांस और ग्रेड-3 के विद्यार्थियों ने वंडर डांस किया। बुक ऑफ क्रिएशन में कैटरपिलर, बटरफ्लाई और बर्ड्स डांस प्रस्तुत किए गए। बुक ऑफ नेचर में समुद्र मंथन पर कथक, सी क्रिएचर डिस्को और बिहू नृत्य ने दर्शकों को आकर्षित किया। बुक ऑफ कनेक्शन में रिश्तों और डिजिटल दुनिया पर प्रस्तुतियां दी गईं। बुक ऑफ करेज में अफ्रीकन डांस, भरतनाट्यम फ्यूजन और कलारिपयट्टू का प्रदर्शन हुआ। वहीं, बुक ऑफ ड्रीम्स में एक्रो कंटेम्परेरी और फ्रीस्टाइल नृत्य के जरिए सपनों को उड़ान दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत परिचय, गायत्री मंत्र और दीप प्रज्ज्वलन से हुई। स्कूल की संस्थापक इंदिरा लोहिया, हर्ष गुप्ता, मनीषा गुप्ता, निर्देशक आनंद गुप्ता और प्रधानाचार्या सुनीता सिंह ने दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। अंत में शैक्षणिक और खेल उपलब्धियों वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया।