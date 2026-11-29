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फरीदाबाद में फुटओवर ब्रिज छोड़ पटरियों से गुजर रहे यात्री, हादसे का खतरा
फरीदाबाद में रेलवे स्टेशन पर फुटओवर ब्रिज की सुविधा होने के बावजूद यात्री एक प्लेटफॉर्म से दूसरे पर जाने के लिए पटरियां पार कर रहे हैं। ट्रेन गुजरते ही दूसरी दिशा से आने वाली ट्रेन का ध्यान रखे बिना यात्री ट्रैक पर उतर जाते हैं। बच्चों और सामान के साथ भी लोग जोखिम उठा रहे हैं। वर्ष 2026 में जिले में रेलवे ट्रैक पार करते समय कई लोगों की जान जा चुकी है। एक नवंबर को बल्लभगढ़ स्टेशन के पास 35 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई थी। आरपीएफ इंस्पेक्टर श्रवण कुमार ने यात्रियों से फुटओवर ब्रिज इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने बताया कि ट्रैक पार करना रेलवे अधिनियम की धारा 147 के तहत अपराध है। इसके लिए छह महीने तक की जेल या एक हजार रुपये जुर्माना हो सकता है।
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