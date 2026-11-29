फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र में दो महिला पुलिसकर्मियों को घर के अंदर बंद करने के आरोपी विजय हिंदू की गिरफ्तारी को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। पल्ला पुलिस का दावा है कि उसने विजय को दिल्ली के नजफगढ़ से गिरफ्तार किया है, जबकि आरोपी की ओर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर खुद सरेंडर करने की बात कही जा रही है। वीडियो में आरोपी ने एनकाउंटर किए जाने की आशंका भी जताई है। पुलिस आरोपी की दूसरी पत्नी को भी अपने साथ ले गई है। इस पूरे घटनाक्रम पर पुलिस अधिकारी फिलहाल कुछ भी बोलने से बच रहे हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बता दें कि पिछले मंगलवार को विजय की पहली पत्नी के सर्दियों के कपड़े दिलाने के लिए दो महिला पुलिसकर्मी उसके घर पहुंची थीं। आरोप है कि विजय ने दोनों को एक कमरे में बंद कर बाहर से कुंडी लगा दी थी। दोनों महिला पुलिसकर्मी काफी देर तक कमरे में बंद रहीं। सूचना मिलने पर थाने से अतिरिक्त पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और उन्हें बाहर निकलवाया। महिला पुलिसकर्मियों की शिकायत पर विजय हिंदू, उसकी मां और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।विजय की पहली पत्नी ने शिकायत में बताया था कि उनकी शादी वर्ष 2008 में हुई थी और उनके बच्चे भी हैं। आरोप है कि वर्ष 2018 में विजय ने दूसरी महिला से शादी कर ली। इसके बाद से वह उन्हें प्रताड़ित करने लगा। इसी कारण वह करीब छह साल से बच्चों के साथ अलग रह रही थीं। पहली पत्नी के अनुसार, उनके और बच्चों के सर्दियों के कपड़े विजय के घर पर रखे थे। इन्हीं कपड़ों को लेने के लिए वह पुलिसकर्मियों के साथ पहुंची थीं।आरोपी की ओर से साझा किए गए वीडियो में वह पुलिस के सामने सरेंडर करने की बात कह रहा है। साथ ही दूसरी पत्नी को भी पुलिस के सामने सरेंडर कराने का दावा कर रहा है। वीडियो में उसने एनकाउंटर की आशंका जताई है। वहीं, पुलिस का कहना है कि आरोपी को नजफगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी और सरेंडर के अलग-अलग दावों के बीच पुलिस की ओर से अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है।