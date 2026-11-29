परिजन की शिकायत पर दर्ज हुआ मुकदमा

सोसाइटी में गोली चलने की सूचना और आवाज के बाद अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर सेक्टर-142 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजन को सौंप दिया गया। मृतक के पिता की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ हत्या का प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं तुषार की मौत की खबर मिलने के बाद फरीदाबाद स्थित उसके परिवार में मातम पसरा है। जिस युवक के साथ वह पिछले कई महीनों से रह रहा था। उसी पर उसकी हत्या का आरोप है। वहीं एसीपी सेंट्रल नोएडा कमलेश कांत ने बताया कि आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई लाइसेंसी पिस्टल बरामद की गई है। पिस्टल आरोपी के पिता के नाम पर है। मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई है और पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।