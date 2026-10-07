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नीलम अजरौंदा मेट्रो स्टेशन के पास सड़क किनारे सीवर ओवरफ्लो होने से लोगों को परेशानी

Digvijay Singh

Updated Wed, 07 Oct 2026 10:39 PM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 10:39 PM IST







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फरीदाबाद में नीलम अजरौंदा मेट्रो स्टेशन के पास सड़क किनारे सीवर ओवरफ्लो होने से लोगों को परेशानी हो रही है। गंदा पानी सड़क पर फैलने से उठती दुर्गंध ने राहगीरों व दुकानदारों का जीना मुहाल कर दिया है। पैदल यात्रियों को गंदे पानी के बीच से गुजरना पड़ रहा है। ... और पढ़ें

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