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बल्लभगढ़ के हरी विहार में मोबाइल टावर लगाने का विरोध, लोगों ने सामान वापस भिजवाया; पुलिस से की शिकायत

जितेंद्र सिंह

Updated Sun, 11 Oct 2026 08:09 PM IST Updated Sun, 11 Oct 2026 08:09 PM IST







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बल्लभगढ़। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित हरी विहार में मोबाइल टावर लगाए जाने को लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष देखने को मिला। टावर लगाने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे लोगों ने विरोध जताया और टावर लगाने के लिए लाए गए सामान को वापस भिजवा दिया। मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को शिकायत भी दी है। ... और पढ़ें

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