{"_id":"6ace65448ef19095ea097073","slug":"video-new-memu-train-launched-between-delhi-and-faridabad-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिल्ली-फरीदाबाद के बीच शुरू हुई नई मेमू ट्रेन, यात्रियों ने जताया संतोष","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दिल्ली-फरीदाबाद रूट पर शुरू हुई नई मेमू ट्रेन को लेकर यात्रियों ने अपने अनुभव साझा किए हैं। यात्रियों का कहना है कि इस ट्रेन के संचालन से दैनिक आवागमन काफी सुगम हो गया है। समय की बचत होने के साथ-साथ सफर भी आरामदायक हुआ है, जिससे नौकरीपेशा और दैनिक यात्रियों को राहत मिली है।

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