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फरीदाबाद में वारदात: ससुराल में महिला ने किया सुसाइड, छोटा भाई बोला- ये हत्या है, भांजा लापता
बल्लबगढ़ की आदर्श कॉलोनी में 34 वर्षीय अंजना नामक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। मृतका का एक 6 वर्षीय बेटा है और उसके परिवार वाले शव को बीके नागरिक अस्पताल शवगृह ले गए हैं। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है। वहीं, मायके वालों का आरोप है कि ससुराल पक्ष ने अंजना की हत्या कर उसे फंदे पर लटकाया और अब पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए आत्महत्या का बहाना बना रहा है।
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