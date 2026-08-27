{"_id":"6a8fef63ed92d5d108046488","slug":"video-massive-raksha-bandhan-rush-at-faridabad-railway-station-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"Faridabad: रेलवे स्टेशन पर रक्षाबंधन की भारी भीड़, धक्का-मुक्की कर चढ़े, गेट पर लटककर जान जोखिम में डाली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रक्षाबंधन पर फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई। यात्री धक्का-मुक्की कर ट्रेन में चढ़ रहे थे और कुछ ट्रेन चलने के बाद भी बोगी के गेट पर लटक कर यात्रा कर रहे थे। कई यात्रियों को ट्रेन में जगह नहीं मिली, जिससे वे स्टेशन पर ही खड़े रह गए। वे परेशान थे और गेट पर लटके यात्रियों पर गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि अगली ट्रेन दो घंटे बाद आनी थी।

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