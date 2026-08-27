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जान जोखिम में डालकर सफर: रक्षाबंधन पर जाने वालों की बल्लभगढ़ बस डिपो में भारी भीड़, छत पर बैठे यात्री

अनुज कुमार

Updated Thu, 27 Aug 2026 11:20 AM IST Updated Thu, 27 Aug 2026 11:20 AM IST







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फरीदाबाद में रक्षाबंधन त्योहार के चलते बल्लभगढ़ बस डिपो में आगरा और अलीगढ़ जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ दिखी। बस के स्टैंड पर लगने से पहले ही बस फुल हो जाती है। युवा जान जोखिम में डालकर बस के ऊपर सफर करने को मजबूर हैं। ... और पढ़ें

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