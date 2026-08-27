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फरीदाबाद में छेड़छाड़ पर बवाल: विरोध पर घर में घुसकर लाठी-डंडों से हमला, घटना का CCTV वीडियो आया सामने

अनुज कुमार

Updated Thu, 27 Aug 2026 09:44 AM IST Updated Thu, 27 Aug 2026 09:44 AM IST







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फ़रीदाबाद में पुरानी भूपानी की खाटू श्याम कॉलोनी में लड़की को छेड़ने से किया मना तो बदमाशों ने घर में घुसकर किया लाठी डंडों से हमला। सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ... और पढ़ें

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