Faridabad News: लाठीचार्ज के विरोध में कर्मचारी नेताओं का प्रदर्शन

विज्ञापन

नूंह। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों पर लाठीचार्ज के विरोध में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के पदाधिकारियों ने सरकार के खिलाफ रोष जताया। जिला सचिव जयकुंवार दहिया, उपप्रधान योगराज दीक्षित, अध्यापक संघ नेता अशोक कुमार और सीटू जिला अध्यक्ष नानकचंद ने कहा कि सरकार बातचीत के बजाय कर्मचारियों पर बल प्रयोग कर आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि दमन से आंदोलन खत्म नहीं होगा, बल्कि और उग्र होगा।कर्मचारी नेताओं ने कहा कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 23 और 31 दिसंबर 2025 के आदेशों के बावजूद कच्चे कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग पर सरकार टालमटोल कर रही है। नताओं ने कहा कि नगर पालिका और अग्निशमन कर्मचारियों की मांगों का बातचीत के माध्यम से समाधान किया जाए। उन्होंने बताया कि 3 सितंबर को फरीदाबाद में होने वाले विशाल प्रदर्शन में नूंह से सैकड़ों कर्मचारी शामिल होंगे और उपायुक्तों के माध्यम से मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपेंगे।