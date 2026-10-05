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फरीदाबाद फायरबर्ड्स ने जीता एनसीआर टी20 फाइनल

Mon, 05 Oct 2026 10:33 PM IST
Akash Dubey
Akash Dubey Akash Dubey
Updated Mon, 05 Oct 2026 10:33 PM IST
Faridabad Firebirds won the NCR T20 final
फरीदाबाद फायरबर्ड्स ने एनसीआर टी20 का फाइनल मुकाबला जीत लिया। उन्होंने यह मैच 14.2 ओवर में ही समाप्त कर दिया। इस जीत के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की नजरें इन खिलाड़ियों पर हैं। इससे उनके लिए इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में खेलने के अवसर खुल गए हैं।
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