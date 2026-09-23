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वीडियो: सुनिए... सड़क हादसे की वो कहानी, फरीदाबाद के बीके अस्पताल में इलाज कराने आए बुजुर्ग की जुबानी

अनुज कुमार

Updated Wed, 23 Sep 2026 09:22 PM IST Updated Wed, 23 Sep 2026 09:22 PM IST







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फरीदाबाद के बीके अस्पताल में इलाज कराने आए एक बुजुर्ग ने अपनी सड़क दुर्घटना की कहानी साझा की।

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