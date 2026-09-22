{"_id":"6ab2523fe5c4e121f80327af","slug":"video-faridabad-relatives-create-a-ruckus-after-failing-to-find-a-stretcher-at-the-civil-hospital-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद: नागरिक अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं मिलने पर परिजनों का हंगामा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद बीके नागरिक अस्पताल में भगवान भरोसे ही चल रहा है मरीजों का इलाज यहां पर मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिलने पर मरीज के परिवार वाले हो रहे हैं नाराज उनका कहना है कि वह करीब 1 घंटे के आसपास यहां पर स्ट्रेचर के लिए घूम रहे हैं अस्पताल में किसी को पता नहीं की स्ट्रेचर कहां पर है या नहीं है कोई भी स्वास्थ्य कर्मी व अस्पताल कर्मचारी यह बताने को तैयार नहीं की मरीज के लिए स्ट्रेचर कहां से मिलेगा इस बात को लेकर गुस्साए परिजनों का कहना है कि कितना बड़ा अस्पताल है लेकिन मरीजों की कोई देखभाल करने वाला नहीं आपातकालीन कक्ष के बाहर प्राइवेट एंबुलेंस का स्ट्रेचर लेकर व एंबुलेंस चालक के सहयोग से मरीज को कार से उतरवाते परिजन अभी उसे कुछ देर पहले सड़क दुर्घटना में घायल हुए दो युवकों के परिजन भी डॉक्टरों द्वारा देखरेख नहीं करने को लेकर हंगामा कर रहे थे।

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