मौत का लाइव वीडियो: टक्कर के बाद कार के नीचे फंसा बुजुर्ग, ड्राइवर ने 50 मीटर तक घसीटा; सामने आया सीसीटीवी

घर से 100 मीटर पहले हुआ हादसा

अमित झावर के अनुसार, उनके पिता 27 अगस्त की रात मंदिर से दर्शन कर पैदल घर लौट रहे थे। अंधेरा होने के कारण वह टॉर्च जलाकर चल रहे थे। घर से करीब 100 मीटर पहले अनखीर गोल चक्कर की तरफ से तेज रफ्तार में आई कार ने उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल होने की वजह से मौत हो गई। इसके बाद चालक कार लेकर मौके से भाग गया। हादसे से संबंधित सीसीटीवी और डैशबोर्ड कैमरे की फुटेज पुलिस को उपलब्ध कराई गई। फुटेज और अन्य तथ्यों के आधार पर पुलिस ने कार की पहचान की गई। जांच में मेवला महाराजपुर निवासी बृजेश का नाम सामने आया। पुलिस ने हादसे में इस्तेमाल कार भी जब्त कर ली है।