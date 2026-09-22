फरीदाबाद: अतिक्रमण पर चला निगम का हथौड़ा, 5 मंजिला बिल्डिंग पर हुई कार्रवाई; भारी पुलिस बल तैनात

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फरीदाबाद एनआईटी पांच फ्रूट गार्डन में नीचे पार्किंग सहित बनी पांच मंजिला बिल्डिंग में अतिक्रमण हटाने पहुंचे नगर निगम की टीम मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात नगर निगम ने इस बिल्डिंग में अतिक्रमण हटाने को लेकर 18 अगस्त को मकान के बाहर नोटिस चश्पा किया हुआ है और नगर निगम की टीम द्वारा मकान मालिक को पहले ही बता दिया व कान के अंदर लाल निशान लगा दिया गया था कि यहां तक आपने अवैध कब्जा किया हुआ है या तो आप इसको खुद ही हटा लीजिए नहीं तो फिर नगर निगम द्वारा तोड़फोड़ की जाएगी।

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