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रक्षक तोड़ रहे नियम!: पलवल में पुलिस की पायलट कार से निकलता दिखा धुआं, धुएं से लोग हुए परेशान, देखें वीडियो

अनुज कुमार

Updated Tue, 22 Sep 2026 05:52 PM IST Updated Tue, 22 Sep 2026 05:52 PM IST







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एक तरफ पुलिस वाहनों के पास पीयूसी प्रमाणपत्र नहीं होने पर आम लोगों के हजारों रुपये के चालान काटती है, वहीं दूसरी ओर पुलिस की ही पायलट कार प्रदूषण फैलाती नजर आई। मंगलवार को अलावलपुर चौक के पास एनएच-19 पर जिला पुलिस की पायलट कार सड़क पर चलते समय पीछे से काफी मात्रा में धुआं छोड़ती दिखाई दी। कार से निकल रहे धुएं के कारण पीछे चल रहे वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। ... और पढ़ें

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