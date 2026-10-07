{"_id":"6ac67c1dbcf015e409052c8f","slug":"video-dream-of-aiims-hospital-to-be-realized-after-14-years-opd-services-to-start-from-december-2026-10-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"14 साल बाद साकार होगा एम्स अस्पताल का सपना, दिसंबर से शुरू होगी ओपीडी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
14 साल बाद साकार होगा एम्स अस्पताल का सपना, दिसंबर से शुरू होगी ओपीडी
बल्लभगढ़ में गांव फतेहपुर बिल्लौच में एम्स की ओर से प्रस्तावित अस्पताल का सपना करीब 14 साल बाद साकार होने जा रहा है। करीब 18 करोड़ रुपये की लागत से अस्पताल का भवन लगभग 95 फीसदी तैयार हो चुका है। अब फिनिशिंग का काम तेजी से चल रहा है। दिसंबर 2026 से अस्पताल में प्रमुख बीमारियों की ओपीडी शुरू करने की तैयारी है। अस्पताल शुरू होने से फतेहपुर बिल्लौच सहित आसपास के दर्जनभर से अधिक गांवों के हजारों लोगों को घर के नजदीक स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।