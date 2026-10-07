14 साल बाद साकार होगा एम्स अस्पताल का सपना, दिसंबर से शुरू होगी ओपीडी

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बल्लभगढ़ में गांव फतेहपुर बिल्लौच में एम्स की ओर से प्रस्तावित अस्पताल का सपना करीब 14 साल बाद साकार होने जा रहा है। करीब 18 करोड़ रुपये की लागत से अस्पताल का भवन लगभग 95 फीसदी तैयार हो चुका है। अब फिनिशिंग का काम तेजी से चल रहा है। दिसंबर 2026 से अस्पताल में प्रमुख बीमारियों की ओपीडी शुरू करने की तैयारी है। अस्पताल शुरू होने से फतेहपुर बिल्लौच सहित आसपास के दर्जनभर से अधिक गांवों के हजारों लोगों को घर के नजदीक स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी।

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