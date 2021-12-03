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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद । सेक्टर-10 के ब्लॉक डी-2 की सुंदरता बढ़ाने के लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) की ओर से ब्लॉक के पांच गेटों पर फैंसी लाइटें लगाने का कार्य शुरू करा दिया गया है। लाइटें लगने के बाद ब्लॉक के मुख्य प्रवेश द्वार रोशनी से जगमगाएंगे और क्षेत्र की सुंदरता में भी इजाफा होगा।ब्लॉक के प्रधान जगजीत सिंह नैन और समाजसेवी वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि ब्लॉक के सौंदर्यीकरण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इससे पहले भी कई गेटों पर देशभक्ति के गीत और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित कराई जा चुकी हैं। अब पांच गेटों पर आकर्षक लाइटें लगाई जा रही हैं। ब्लॉक निवासी एडवोकेट शिवदत्त वशिष्ठ ने कहा कि इन लाइटों से निकलने वाली रोशनी से आसपास की सड़कें भी जगमग रहेंगी। सुबह सैर करने वाले लोगों को पर्याप्त रोशनी मिलेगी, जिससे उन्हें सुरक्षित और बेहतर माहौल मिलेगा।ब्लॉक के महासचिव इंजीनियर अनूप वशिष्ठ एडवोकेट और उपप्रधान दीपा शर्मा ने कहा कि ब्लॉक के विकास और सौंदर्यीकरण में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। आरडब्ल्यूए आगे भी ऐसे कार्यों में बढ़-चढ़कर योगदान देती रहेगी। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी ब्लॉक के अन्य मुख्य गेटों का सौंदर्यीकरण कराया जा चुका है।ब्लॉक में हो रहे विकास कार्यों को देखकर अन्य सेक्टरों के निवासी भी इसी तरह के प्रयास कर रहे हैं। इन कार्यों को लेकर ब्लॉकवासियों में खासा उत्साह है। स्थानीय निवासियों ने आरडब्ल्यूए के इस प्रयास की सराहना करते हुए पदाधिकारियों को बधाई दी।