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- 1355 विद्यार्थियों को देनी थी परीक्षा, 909 पहुंचे केंद्रों पर, 446 रहे अनुपस्थितफोटो-संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। जिले में रविवार को राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस) की परीक्षा पांच केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा में कुल 1355 विद्यार्थियों को शामिल होना था, लेकिन 909 विद्यार्थी ही केंद्रों पर पहुंचे। इस तरह 67.1 प्रतिशत विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 446 अनुपस्थित रहे। परीक्षा के दौरान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्थाएं दुरुस्त रहीं।परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक चली। विद्यार्थियों को समय से केंद्रों पर पहुंचने के निर्देश दिए गए थे। परीक्षा संचालन के लिए बैठने और निगरानी के पर्याप्त इंतजाम किए गए। जिला गणित विशेषज्ञ धर्मेंद्र ने बताया कि केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से सफलतापूर्वक संपन्न हुई। कहीं से किसी तरह की अव्यवस्था की सूचना नहीं मिली।परीक्षा देकर बाहर निकले विद्यार्थियों ने बताया कि प्रश्नपत्र में मानसिक योग्यता, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से जुड़े सवाल पूछे गए। मानसिक योग्यता वाले खंड में पैटर्न, तर्क और गणितीय सोच पर आधारित प्रश्न थे। कुछ विद्यार्थियों को गणित के सवाल आसान लगे, जबकि कुछ ने कहा कि सभी प्रश्न निर्धारित समय में हल करना चुनौतीपूर्ण रहा। विद्यार्थियों के अनुसार अभ्यास और तैयारी का लाभ मिला। प्रश्नों को हल करने के लिए समय का प्रबंधन जरूरी था।क्या है एनएमएमएसएस परीक्षा-राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना केंद्र सरकार की योजना है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर, लेकिन मेधावी विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। परीक्षा के माध्यम से पात्र विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। चयनित विद्यार्थियों को निर्धारित मानकों के अनुसार छात्रवृत्ति दी जाती है, ताकि आर्थिक परेशानी उनकी पढ़ाई में बाधा न बने और वे कक्षाओं में शिक्षा जारी रख सकें।कोट-परीक्षा में मानसिक योग्यता के प्रश्न आए थे। कुछ सवाल आसान थे, जबकि कुछ को समझने में समय लगा। तैयारी के आधार पर प्रश्न हल किए। - पायल, विद्यार्थीगणित और विज्ञान के प्रश्न पाठ्यक्रम पर आधारित थे। परीक्षा में समय का सही प्रबंधन जरूरी था। सभी प्रश्न हल करने का प्रयास किया। - अंश, विद्यार्थी