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ब्लॉक टाइलों के नीचे निर्धारित सामग्री भी नहीं मिली, जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजीसंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। पृथला विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 44 स्थित ग्राम सोतई में लोक निर्माण विभाग की ओर से बनाई गई सड़क की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आईएमटी से सोतई होते हुए शाहपुर कलां तक करीब 4.30 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण लगभग 3 करोड़ 16 लाख रुपये की लागत से ब्लॉक टाइलों से कराया गया था। आरोप है कि निर्माण के दौरान निर्धारित मानकों की अनदेखी की गई और घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया।गांव सोतई निवासी अधिवक्ता संत सिंह रावत ने सड़क निर्माण में अनियमितताओं की आशंका के चलते आरटीआई लगाई थी। आरटीआई से मिली जानकारी में सामने आया कि सड़क की निर्धारित मोटाई 203 एमएम होनी चाहिए थी, जबकि मौके पर कई जगह इसकी मोटाई केवल 100 से 103 एमएम पाई गई। इसके अलावा ब्लॉक टाइलों के नीचे निर्धारित नियमों के अनुसार मिट्टी और पत्थर की परत भी नहीं डाली गई।आरटीआई में सामने आई जानकारी के बाद सड़क की गुणवत्ता की जांच कराई गई। इस दौरान संत सिंह रावत, विशेष सचिव मनोज कुमार भाटी और पीडब्ल्यूडी फरीदाबाद के जेई संदीप मौके पर मौजूद रहे। जांच के लिए सड़क के एक हिस्से को खोदकर निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री और उसकी मोटाई की जांच की गई। जांच के दौरान निर्धारित मानकों के अनुरूप सामग्री नहीं मिलने की बात सामने आई।जेई संदीप ने जांच के बाद रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेज दी है। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और अनियमितताएं साबित होने पर संबंधित ठेकेदार से रिकवरी भी की जा सकती है। सड़क की जांच का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अधिवक्ता संत सिंह रावत ने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए। जनता के टैक्स के पैसे का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना विभाग की जिम्मेदारी है। निर्माण कार्यों में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।