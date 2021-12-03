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पांच साल से कम उम्र के बच्चों को संक्रमण का अधिक जोखिमनवजात और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले बच्चों का रखें विशेष ध्यानसंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव और सुबह-शाम तापमान में गिरावट के कारण छोटे बच्चों की सेहत पर असर पड़ने लगा है। दिन में धूप और सुबह व देर शाम ठंड बढ़ने से पांच साल से कम उम्र के बच्चों में सर्दी-जुकाम, खांसी और सांस संबंधी संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। इनमें निमोनिया होने की आशंका भी अधिक रहती है।बीके अस्पताल में इन दिनों प्रतिदिन 80 से अधिक बच्चे उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें सर्दी, खांसी, बुखार और सांस संबंधी परेशानी से पीड़ित बच्चे शामिल हैं। बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. सुशांत के अनुसार, पांच साल से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया का जोखिम अधिक होता है। खासकर नवजात शिशुओं और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले बच्चों को इस मौसम में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। ठंड के संपर्क में आने और वायरल संक्रमण के कारण बच्चों के श्वसन तंत्र पर असर पड़ सकता है। समय पर पहचान और उपचार नहीं मिलने पर परेशानी गंभीर हो सकती है।बच्चे को लगातार खांसी और बुखार रहना, सामान्य से अधिक तेज सांस चलना, सांस लेते समय पसलियों के नीचे का हिस्सा अंदर धंसना, सीने में घरघराहट और दूध पीने में परेशानी होना निमोनिया के प्रमुख लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा बच्चा सामान्य से अधिक सुस्त रहे, ठीक से सो न पाए या उसकी गतिविधियां कम हो जाएं तो भी सतर्क रहने की जरूरत है। नवजात में शरीर का तापमान असामान्य होना और दूध पीना कम कर देना भी गंभीर संकेत हो सकते हैं। ऐसे लक्षण दिखाई देने पर घरेलू उपचार में समय गंवाने के बजाय तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।विशेषज्ञों की सलाह है कि सुबह और देर शाम बच्चों को गर्म कपड़े पहनाकर रखें। नवजात शिशुओं को ठंडी हवा के सीधे संपर्क में आने से बचाएं। घर में साफ-सफाई रखें और बच्चों को धूल, धुएं व बीमार व्यक्तियों के संपर्क से दूर रखें। छोटे बच्चों को नियमित रूप से स्तनपान कराएं और पर्याप्त पोषण दें।