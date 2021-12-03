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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। वायु प्रदूषण और बदलती जीवनशैली के बीच बढ़ रही श्वसन संबंधी बीमारियों की समय पर पहचान और बेहतर उपचार को लेकर फरीदाबाद में दो दिवसीय हरियाणा पल्मोकॉन 2026 का आयोजन किया गया। 28 और 29 नवंबर को आयोजित सम्मेलन में देशभर के श्वसन रोग विशेषज्ञों और चिकित्सकों ने हिस्सा लिया। इसका आयोजन फरीदाबाद चेस्ट फिजिशियंस सोसाइटी ने किया।पहले दिन रेडिसन ब्लू में चार कार्यशालाएं हुईं। इनमें ब्रोंकोस्कोपी, ईबस और थोरेकोस्कोपी जैसी जांच प्रक्रियाओं का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। रविवार को सेक्टर-21ए स्थित एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें अस्थमा, दवा प्रतिरोधी टीबी, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, लगातार खांसी और सांस फूलने जैसी समस्याओं पर चर्चा हुई।फेफड़ों के कैंसर पर विशेष सत्र में शुरुआती पहचान, स्क्रीनिंग, बायोलॉजिकल जांच और इम्यूनोथेरेपी जैसे आधुनिक उपचारों की जानकारी साझा की गई। आयोजन अध्यक्ष डॉ. मानव मनचंदा ने कहा कि ऐसे सम्मेलन डॉक्टरों को नई जांच तकनीकों और उपचार पद्धतियों से अवगत कराने में मदद करते हैं। सम्मेलन में युवा डॉक्टरों के लिए प्रश्नोत्तरी और ई-पोस्टर प्रतियोगिता भी आयोजित की गई।