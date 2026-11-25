{"_id":"6b06fc761fddc44b64002a3b","slug":"video-construction-work-at-faridabad-railway-station-is-causing-traffic-congestion-on-main-road-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद: रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्य से मुख्य सड़क पर लग रहा जाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य के कारण मुख्य सड़क पर यातायात प्रभावित हो रहा है। निर्माण कार्य के चलते सड़क का हिस्सा संकरा हो गया है। ऐसे में बड़े वाहनों के गुजरने पर जाम की स्थिति बन जाती है। वाहन चालकों को निकलने के लिए काफी देर इंतजार करना पड़ता है। व्यस्त समय में स्थिति और गंभीर हो जाती है। इससे रोजाना स्टेशन आने-जाने वाले यात्रियों और स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है।

... और पढ़ें