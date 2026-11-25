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बल्लभगढ़। अग्रवाल कॉलेज में बुधवार को यूथ रेड क्रॉस और सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड का स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम कॉलेज अध्यक्ष देवेंद्र कुमार गुप्ता, महासचिव एडवोकेट दिनेश कुमार गुप्ता और कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. चंद्रशेखर वशिष्ठ के मार्गदर्शन में हुआ। इस अवसर पर रेडक्रॉस सोसाइटी के संस्थापक सर हेनरी ड्यूनेंट के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। स्वयंसेवकों ने आपातकाल में पीड़ितों की सेवा, प्राथमिक चिकित्सा के प्रति जागरूकता और सामाजिक दायित्व निभाने की शपथ ली। वहीं, रिफॉर्म उत्सव के तहत विद्यार्थियों ने सुशासन के लिए प्रशासनिक समस्याओं के समाधान पर व्यावहारिक और तकनीक आधारित सुझाव प्रस्तुत किए। संवाद